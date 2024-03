I tavolini dei bar finiscono al Tar: "Divieto ingiusto e discriminatorio"

I tavolini dei bar finiscono davanti al Tar. Dopo il diniego dell’autorizzazione ai dehors Paolo Perini, titolare di Hab in via Gramsci, ha deciso di rivolgersi al tribunale amministrativo per far valere le sue ragioni. Il caso era scoppiato un mese fa, quando il Comune ha ritenuto di non autorizzare più i tavolini per due attività del centro, il Cabaret, che usava vicolo Consalvi, e Hab in via Gramsci. Per il primo, è stato posto un problema di tutela delle installazioni messe nel vicolo riqualificato. Per il secondo, è stato obiettato che i tavolini siano un intralcio alla circolazione e tolgano spazio alla sosta dei residenti. "E ora – commenta Perini (nella foto) – l’accesso alla galleria è sempre impedito dalle auto parcheggiate. Prima con i nostri tavolini si poteva passare, adesso con un passeggino non ci si entra più. Riteniamo che il provvedimento sia ingiusto, e anche discriminatorio rispetto ad altre attività. Abbiamo provato a parlarne in Comune, ma non c’è stato modo di trovare una soluzione". Ecco perché è stato presentato il ricorso, notificato agli uffici comunali il 27 febbraio. "Hab aveva chiesto una nuova concessione, e avendola già avuta in passato si faceva affidamento sull’esito positivo – spiega l’avvocato Francesca Starace –. Invece è arrivato il rigetto, fondato su due aspetti: viabilità e parcheggio per i residenti. Sulla viabilità però c’è il parere positivo della polizia locale, che tra l’altro a novembre del 2022 aveva detto anche come recuperare i due stalli per la sosta occupati dai tavolini: avevano suggerito di usare uno di quelli per il carico e scarico, e di realizzarne un altro sul bordo di piazza Battisti, sempre in via Gramsci. Nessuna di queste proposte è stata adottata dal Comune. Dunque, se la polizia municipale ha dato parere favorevole, il diniego ai dehors di Hab è dovuto a un indirizzo di giunta senza un provvedimento formale. C’è molta giurisprudenza sul fatto che se un’amministrazione nega o riduce una concessione che aveva dato, deve motivare in maniera congrua la sua decisione, con motivazioni di interesse pubblico. Qui invece abbiamo solo un diniego, in contraddizione con la valutazione tecnica della polizia locale. Inoltre, c’è una palese disparità di trattamento e un danno ad attività che, con la bella stagione, contano di poter lavorare anche all’aperto".