I tavolini dei bar finiscono al Tar. Duello tra Perini e l’amministrazione

Sul caso dei tavolini negati a un bar del centro, dovrebbe arrivare oggi la decisione del Tar. A rivolgersi al tribunale amministrativo di Ancona è stato Paolo Perini, titolare di Hab in via Gramsci. Da febbraio infatti il locale non ha avuto più l’autorizzazione ad avere qualche tavolo davanti al loggiato del Palazzo degli studi. La decisione era stata motivata dall’amministrazione comunale con il fatto che i dehors sarebbero di intralcio alla circolazione. Dato però che, su questa questione specifica, il Comune aveva chiesto un parere alla polizia locale e questa aveva ritenuto che non ci fosse alcun problema per la viabilità, Perini ha ritenuto che il provvedimento non avesse motivazioni pratiche e concrete, ma altre di diversa natura. E così, assistito dall’avvocato Francesca Starace, ha portato la questione davanti al Tar. L’udienza si è tenuta ieri mattina. In tribunale il Comune si è fatto assistere dall’avvocato Luca Forte per difendere la propria scelta legata, stando a quanto dichiarato dall’assessore Laura Laviano in consiglio comunale, quando il caso è stato sollevato, anche dalla presenza dei cantieri della ricostruzione, che avrebbero occupato spazio in centro storico. Per venire incontro alle esigenze dei residenti, si sarebbe ritenuto opportuno togliere i tavolini in via Gramsci e lasciare quello spazio alle auto. Un altro provvedimento simile era stato preso, sempre a febbraio, per il Cabaret, che aveva i tavolini in vicolo Consalvi: con il recupero del vicolo, il Comune ha ritenuto inopportuno lasciarci i tavolini, che però sono rimasti indisturbati in diversi altri punti del centro storico anche di maggior rilievo artistico o civico, ad esempio sotto ai tre loggiati di piazza della Libertà. In ogni caso, la decisione del Tar dovrebbe arrivare a breve, per chiarire almeno la questione dei dehors in via Gramsci di Hab.