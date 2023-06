I tempi della giustizia Processi civili più veloci, ma servono 475 giorni per arrivare a sentenza

di Paola Pagnanelli

"Il trend è positivo, e questo non mi stupisce. Credo sia il risultato di una serie di fattori: il lavoro dei magistrati, il cui organico ora è al completo, la collaborazione degli avvocati e l’impegno delle cancellerie". Il presidente del tribunale Paolo Vadalà non si sorprende per il miglioramento nei tempi dell’amministrazione della giustizia civile, calcolato confrontando i dati del 2019 come richiede il Pnrr. "Ma in realtà stavamo lavorando già da prima, da cinque anni, sulle buone pratiche. Prima questo di Macerata era considerato un ufficio dai tempi molto lunghi, oggi le cose sono cambiate e si può migliorare ancora".

Il tribunale è a pieno organico?

"Ora sì, e questo indubbiamente ci avvantaggia. Purtroppo è in procinto di trasferirsi il giudice delegato ai fallimenti, Jonata Tellarini, ma per fortuna abbiano ottenuto che sia subito sostituito con un Mot, i magistrati di prima nomina. Non sappiamo ancora chi sarà, perché i vincitori del concorso stanno scegliendo in questi giorni le sedi. In attesa che arrivi, ci saranno applicazioni di altri colleghi del civile per le esecuzioni e i fallimenti".

Il tribunale cittadino sta rispettando i parametri imposti dal Pnrr, dunque?

"Per il civile, deve essere smaltito l’arretrato del 40 per cento entro il 2026, e i tempi di durata dei processi vanno ridotti sempre entro il 2026. Stiamo perseguendo entrambi gli obiettivi in modo virtuoso, grazie appunto all’impegno dei magistrati e delle cancellerie, e all’ottima collaborazione con gli avvocati del foro maceratese. L’efficienza non si può raggiungere senza la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nell’amministrazione della giustizia. Faccio un esempio, con un settore che seguo: nelle separazioni e divorzi, da situazioni molto conflittuali si arriva a trovare un accordo grazie all’impegno degli avvocati. C’è molto fair play, molto rispetto tra le parti. Anche il personale, pur essendo in numero leggermente inferiore al previsto, è comunque sufficiente".

I dati più aggiornati confermano la tendenza?

"A marzo risulta un’ulteriore diminuzione del numero di fascicoli. A fine 2022 avevamo pendenti 3.764 fascicoli, e cioè 2.752 al civile e 1.012 alla sezione lavoro. Al 31 marzo siamo a 3.706, cioè 2.737 di civile e 969 di lavoro. Una flessione lieve, ma comunque presente. Resta qualche criticità nel settore lavoro, dove purtroppo manca un magistrato. Anche nel penale i dati sono positivi, perché siamo tornati a una durata dei processi identica a quella pre-pandemia, 274 giorni".

