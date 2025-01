I tesori della Valentiniana nell’aula San Sebastiano

Sopralluogo della Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche nell’aula San Sebastiano del convento di San Domenico, a Camerino, dove sono stati collocati i volumi più antichi del patrimonio librario della Biblioteca Valentiniana. È avvenuto mercoledì, con il soprintendente Benedetto Luigi Compagnoni. La Valentiniana non ha una sede dal terremoto del 1997; dopo le scosse, era stata collocata provvisoriamente al Rotary Palace in via Madonna delle Carceri. Ma questo edificio dall’agosto 2021 è stato progressivamente svuotato delle migliaia di volumi e opere, per fare posto al Marlic, il laboratorio tecnologico di ricerca dell’Università di Camerino. Nell’accordo Comune-Unicam era previsto che i libri più antichi fossero trasferiti nell’aula San Sebastiano, in centro, in piazza dei Costanti. Il resto invece in un capannone, nel deposito a Torre del Parco. E così è stato. Quando il sindaco Roberto Lucarelli si è insediato, nel giugno 2022, i lavori per rendere idoneo lo spazio dell’aula San Sebastiano erano in corso. Poi sono stati completati, ed è seguito il trasferimento dei volumi più antichi, ultimato di recente. "Il sopralluogo – spiega il primo cittadino – è stato un momento di confronto sia sullo stato attuale che sulla definitiva collocazione della Biblioteca Valentiniana. L’incontro è stato molto proficuo e ringraziamo il soprintendente per aver dato disponibilità fin da subito con l’intento di ridare dignità e futuro a una delle biblioteche più importanti della città. Massima collaborazione da parte di entrambi. L’aula San Sebastiano è stata ritenuta un luogo adeguato per ospitare i libri, così è stato definito di spostare qui anche gli altri volumi che si trovano nel deposito di Torre del Parco. Quest’ultimo infatti non è considerato adatto. Quindi, per la sicurezza del patrimonio librario, porteremo qui tutti i libri che l’aula San Sebastiano riesce a contenere. Quelli che resteranno saranno trasportati in un archivio certificato".

Il sindaco però sottolinea che questo spazio nel convento resta comunque una sede temporanea. "La collocazione definitiva sarà all’ex Banca Marche, tra gli edifici contenuti nell’ordinanza speciale – conclude –. Ora la struttura commissariale sta valutando il progetto preliminare. Il contributo stanziato nel 2021m due milioni e mezzo, non è più sufficiente e dovrà essere previsto un importo aggiuntivo".

Lucia Gentili