"I tesori in eredità". Incontro con Ricci

Oggi alle 16, la Sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata, ospiterà un incontro con Claudio Ricci, presidente onorario dei siti italiani Patrimonio mondiale Unesco, autore del libro "I tesori in eredità e l’arte del viaggiare". Con il patrocinio del Comune e a cura dell’associazione Arte per le Marche, l’iniziativa vede la partecipazione corale dei Club per l’Unesco Tolentino e Terre maceratesi odv, Club Unesco sede operativa di Pollenza, Ompsi Assisi, associazione Philosofarte di Barbara Mancini, Pro Rambona e associazione Anima. "Si invita il mondo istituzionale, accademico e chi ama fare cultura ad una fattiva partecipazione – spiegano i promotori – su un tema di grande attualità: il futuro nell’era IA per l’enorme patrimonio artistico, architettonico, concettuale e culturale delle Marche".