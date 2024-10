I tesori nascosti si svelano con le Giornate Fai

L’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati, Villa Spada a Treia, il monastero di Santa Chiara e il convento di Renacavata a Camerino, la chiesa di Santa Chiara e l’Istituto Bambin Gesù a San Severino spalancheranno le porte nel fine settimana per le Giornate Fai d’Autunno, a cura del Fondo per l’ambiente italiano. A Treia viaggio tra storia e bellezza a Villa La Quiete (Villa Spada): visite guidate, con ingresso libero, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sarà possibile visitare anche la mostra fotografica di Lucia Bottegoni, "Scatti urbex", allestita nella "Casa del custode". Sabato e domenica il monastero di Santa Chiara e il convento di Renacavata, entrambi a Camerino, saranno eccezionalmente aperti alle visite. I due luoghi religiosi, di inestimabile e unico valore storico, artistico e culturale, saranno visitabili sabato dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle 18), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha organizzato un servizio di trasporto gratuito con la Contram, che collegherà i due luoghi aperti (partenza ogni 45 minuti dalla fermata Contram in via Le Mosse), Le visite guidate, anche in inglese, saranno condotte dagli alunni dell’Iis Varano-Antinori di Camerino come apprendisti ciceroni, preparati dai docenti dell’istituto. Si potranno vivere pienamente le due realtà grazie alla disponibilità delle Clarisse del monastero di Santa Chiara e dei frati cappuccini del convento di Renacavata.

"Un’esperienza eccezionale – ha detto il sindaco Roberto Lucarelli – poter visitare due luoghi che sono patrimonio italiano, proprio in questi giorni in cui ricordiamo San Francesco". Domenica, a San Severino, le visite guidate si terranno in due turni: alle 11 e alle 16, con ritrovo in piazzale Smeducci al castello al Monte. I visitatori saranno condotti alla scoperta della chiesa del convento delle Clarisse e l’Istituto delle Suore Convittrici del Bambin Gesù. Qui si potranno ammirare opere d’arte e conoscere più da vicino la storia dell’ordine religioso che lo abita. "Un’opportunità unica per riscoprire un patrimonio culturale troppo spesso dimenticato. Le Giornate Fai ci permettono di mettere in luce la ricchezza artistica e spirituale che caratterizza San Severino", ha commentato l’assessore alla Cultura

Vanna Bianconi. Tra i tesori Fai anche l’Orto sul Colle dell’Infinito, a Recanati, riaperto al pubblico nel 2019: punteggiato di alberi e ortaggi, fiori e frutti, quieto e silenzioso, da cui ancora si gode, aldilà di un muro, una vista eccezionale che spazia sulle dolci colline marchigiane fino al mare e ai monti.