I tifosi: "Crediamo in questo progetto"

Anche la tifoseria organizzata, gli ultra più caldi che con voce e tamburi incitano la squadra, sono tornati a farsi sentire. Intanto sui social. "È tempo di ritrovare le energie e tornare a spingere come la Lube ha dimostrato di saper fare. Non sarà di certo la parentesi del Mondiale per Club a farci dimenticare le emozioni vissute nei big match all’Eurosuole Forum. Un palazzo infuocato, trascinato dall’entusiasmo e tenacia dei biancorossi. Testa e cuore ai prossimi impegni! Crediamo fermamente nel progetto di questa stagione e non smetteremo mai di farlo". Questo il testo integrale della nota di Lube Nel Cuore. Intanto brutta tegola per Verona, prima rivale del 2025 per Civitanova il 5 gennaio all’Eurosuole Forum. Gli scaligeri hanno perso per la fase più importante della stagione lo schiacciatore Dzavoronok. Il 27enne nel corso della gara con Perugia di domenica (ko 2-3) ha riportato la rottura dei legamenti crociati e del menisco.