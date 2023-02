I timori degli sfollati per i cantieri

1 L’annuncio

La scorsa settimana il governo ha varato un decreto che mandava in soffitta il Superbonus: il provvedimento aveva provocato forti critiche nel cratere, dove si teme che senza gli aiuti la ricostruzione privata non possa decollare. I contributi per la ricostruzione, infatti, non coprono il 100% delle spese: l’aiuto del Superbonus resta fondamentale

2 Le correzioni

Da subito il commissario Castelli ha chiesto al governo di fare un’eccezione per le aree terremotate. Ieri l’ex sindaco di Ascoli si è sbilanciato, riferendo di aver avuto rassicurazioni da Palazzo Chigi sull’inserimento di una deroga per il cratere del sisma. Qui le agevolazioni rimarranno