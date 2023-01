I topi non ballano più: riapre tutta la scuola materna di via Ancona

Dall’inizio della prossima settimana, l’intera scuola materna Rodari di via Ancona, a Porto Recanati, tornerà fruibile per i piccoli alunni dopo i problemi sorti di recente per via dell’intrusione di alcuni topi, che avevano portato prima alla chiusura di tutto l’edificio e poi di una sola parte del plesso scolastico. A darne notizia, è stato il sindaco Andrea Michelini. "Ieri mattina – ha scritto il primo cittadino in una nota stampa –, dopo gli ultimi sopralluoghi fatti dal personale operativo dell’ufficio Lavori pubblici, si è verificato che non sussistono motivi ostativi all’utilizzo completo dei locali destinati alla scuola materna. Comunico che da lunedì gli alunni potranno nuovamente godere delle aule individuate da inizio anno per la didattica e potranno usufruire dei pasti nei refettori". Il sindaco Michelini aggiunge poi che "tale decisione è scaturita, oltre che dai continui monitoraggi effettuati con esito positivo, anche dal sopralluogo-ispezione con esito favorevole, effettuato martedì dall’azienda sanitaria territoriale. Si consideri che l’ente, oltre ad aver chiesto il sopralluogo dell’azienda sanitaria territoriale, ha comunicato tutto l’acceduto ai Nas di Ancona. Si rassicura sul fatto che il monitoraggio continuerà nel corso dell’anno, così come continueranno le azioni di derattizzazione programmate con la ditta specializzata".