I tre ex assessori tirano fuori la lettera inviata dai capigruppo al sindaco

Tolentino, 25 marzo 2025 – I tre cacciati, gli ex assessori di Tolentino Flavia Giombetti, Elena Lucaroni e Fabiano Gobbi, hanno deciso di svelare il contenuto della lettera dell’11 ottobre 2024 -protocollata però il 6 febbraio ‘25- inviata dai capigruppo di maggioranza al sindaco Mauro Sclavi. Una lettera di cui si è tanto parlato, ora resa nota. “Ciao Mauro, ci rallegriamo per lo straordinario risultato che hai ottenuto alle elezioni provinciali, frutto di grande compattezza e comunione di intenti tra te e noi consiglieri – è scritto -, È indubbio che il vero punto di forza della nostra esperienza sia stato finora, salvo qualche “sfogo”, la maturità, la pazienza e il rispetto del voto popolare da parte di noi consiglieri. Oggi tuttavia ci troviamo a scrivere questa riflessione, che ti affidiamo, in quanto stanchi e demotivati da atteggiamenti offensivi e lesivi del nostro impegno da parte di alcuni assessori che in modalità diverse, chi palesemente chi alle spalle, continua ad ostacolare le nostre iniziative, a denigrare i nostri pensieri e a ridurci a meri esecutori dei loro desiderata, accusandoci anche di non essere in grado di difendere la maggioranza, quando i primi silenti sono proprio loro, anche in occasione di argomenti che li riguardano da vicino. È, inoltre, inaccettabile politicamente che vengano espressi pensieri negativi nei nostri confronti davanti agli uffici comunali facendoci perdere di credibilità, laddove abbiamo una struttura organizzativa restia ad assecondare il lavoro del consigliere. Senza fare troppi giri di parole, torniamo a manifestare insoddisfazione nei confronti degli assessori Giombetti, Gobbi e Lucaroni che, pur rispettandone le diversità di pensiero espresse, attuano uno scarso gioco di squadra pensando solamente alla propria visibilità e tornaconto politico, calpestando le nostre iniziative o, peggio ancora, denigrandole in vari contesti anche esterni all’amministrazione. Se avessimo attuato il loro stesso modo di agire, astenersi dal voto o peggio votare contro una delibera, oggi probabilmente questa maggioranza non sarebbe esistita da tempo. Ti chiediamo, pertanto, con la volontà di raggiungere gli ambiziosi risultati che ci siamo posti e per mostrare la compattezza di un gruppo che ha vinto le elezioni con il sorriso, con la gioia di stare insieme e con la libertà delle idee, di prendere con decisione delle iniziative politiche volte a rafforzare l’unità della maggioranza, riducendo o “azzerando” le intemperanze di chi ha sempre agito in solitudine anteponendo l’io al noi. Certi della tua considerazione, ti rinnoviamo stima e fiducia. I consiglieri di maggioranza”. Firmato dai capigruppo dei tre gruppi di maggioranza, Tolentino Civica e Solidale, Tolentino Popolare e Riformisti Tolentino. “Abbiamo letto con stupore e indignazione la lettera firmata dai capigruppo di maggioranza – commentano i tre ex assessori Giombetti, Lucaroni e Gobbi -. Pensavano di colpire noi, ma in realtà non hanno fatto altro che mettere in luce le loro contraddizioni, i loro giochi di potere e la loro incapacità politica. È paradossale che ci accusino di ostacolare l’azione amministrativa, quando sono loro i primi a sabotarsi da soli con scelte incoerenti e decisioni prese nelle segrete stanze, senza nemmeno coinvolgere tutti i consiglieri della loro stessa maggioranza. Quali sarebbero i programmi bloccati da noi? Non ci risulta che alcun progetto concreto abbia subito rallentamenti a causa nostra. Piuttosto, abbiamo posto domande e chiesto trasparenza su scelte discutibili, soprattutto riguardo alla gestione dei fondi pubblici. Questo dà fastidio? Bene, significa che abbiamo svolto il nostro dovere di vigilanza. Se per loro discutere dell’uso delle risorse è un problema, vuol dire che c’era davvero qualcosa da nascondere. Un altro aspetto grave è che alcuni consiglieri agiscono come se fossero assessori, prendendosi libertà decisionali che non competono loro. Questo dimostra la totale confusione in cui versa la maggioranza, dove i ruoli sono mescolati, le regole vengono ignorate e chi urla di più pensa di poter comandare. E il sindaco? Ancora una volta assente, incapace di governare non solo la città, ma persino il suo stesso gruppo, permettendo che pochi manovratori scrivano a nome di tutti, escludendo consiglieri che evidentemente considera solo numeri necessari al momento del voto. Perché alcuni consiglieri dichiarano pubblicamente di non essere a conoscenza di questa lettera? A nome di chi hanno firmato i sottoscrittori? E questi ultimi si rendono conto delle responsabilità che si sono assunti chiedendo al sindaco di agire “riducendo o anche azzerando” il nostro operato? È evidente che ci sono manovratori nell’ombra, persone che non si espongono ma tirano le fila, lasciando ad altri il compito di sporcarsi le mani. Noi non abbiamo accettato questa politica fatta di imposizioni e giochi di potere. Non abbiamo voluto essere burattini né siamo stati complici di chi intende usare le istituzioni per interessi personali. Ci accusano di individualismo, ma la verità è che hanno preferito una maggioranza silenziosa e compiacente, anziché una squadra capace di ragionare in modo critico per il bene della città, come invece avremmo dovuto essere. Il tempo delle ambiguità è finito. Adesso vogliamo risposte: chi comanda davvero in questa amministrazione? E soprattutto, chi è disposto a prendersi la responsabilità delle proprie scelte, senza scaricare colpe su chi ha solo difeso la trasparenza e il buon uso delle risorse pubbliche? Definire poi gli uffici “restii” è un’offesa inaccettabile nei confronti dei dipendenti comunali, che ogni giorno lavorano con professionalità e dedizione, nonostante le difficoltà. Se qualcuno – concludono - ha incontrato resistenze, forse dovrebbe chiedersi se il problema non risieda nelle proprie richieste piuttosto che negli uffici”.