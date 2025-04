I tre nuovi maestri del lavoro di Mattarella

Con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tre cittadini del Maceratese – Roberta Frulla, quadro da trent’anni e Cristina Uncinetti Rinaldelli, impiegata da 36, entrambe alla CPM Gestioni Termiche spa di Recanati, e Franco Tappatà, quadro da 43 anni alla KOS Servizi società consortile di Porto Potenza Picena – sono stati insigniti della decorazione della "Stella al merito del lavoro" e del titolo di maestro/maestra del lavoro.

Dopodomani, primo maggio, all’auditorium della Mole Vanvitelliana ad Ancona, per iniziativa della locale prefettura, alla presenza delle massime autorità regionali, avrà luogo la cerimonia di consegna dell’onorificenza. Il console provinciale della Federazione nazionale dei Maestri del lavoro di Macerata Sandro Rita sarà presente "per esprimere la più viva soddisfazione per il conferimento del prestigiosa riconoscimento ai neo insigniti e portare il saluto del consiglio provinciale e di tutti i maestri e maestre della provincia di Macerata".

Il riconoscimento viene attribuito ai lavoratori che si sono "particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso per perizia, laboriosità, buona condotta morale, contribuendo all’innovazione e al miglioramento dei processi aziendali e delle misure di sicurezza, e prodigandosi per istruire le nuove generazioni".