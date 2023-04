I trent’anni del resort "Le Case" Il sogno di Elvia e Marcello continua

Il resort "Le Case", in contrada Mozzavinci a Villa Potenza, ha tagliato il traguardo dei trent’anni di attività. Dopo l’inaugurazione del 1993, le titolari Flavia e Francesca Giosuè hanno voluto festeggiare con una cena di gala, assieme a tutti i collaboratori, agli amici e ai familiari, l’importante traguardo. Tra gli invitati anche il sindaco Sandro Parcaroli, il past president di Confindustria Macerata, Gianluca Pesarini, e il comico Piero Massimo Macchini. "Tutto è nato da un sogno, quello di mamma e papà, il sogno di Marcello ed Elvia – racconta la figlia Flavia –. I ricordi della mia infanzia e di quella di mia sorella Francesca sono legati da un sentimento di convivialità ed amicizia, un sentimento d’amore per la buona cucina. Tutto questo ha reso Le Case ciò che è oggi, una grande famiglia che trascinata dalla passione, promuove il prodotto a chilometro zero, puntando sempre verso il futuro, rinnovandosi e sperimentando". Le Case e l’offerta ricettiva sono in continua trasformazione, regalando ai turisti e ai clienti abituali una proposta che varia dalla "Stile House sul bosco" una suite immersa nel verde, un centro benessere e una grande attenzione al green e ecosostenibilità. "Anche per la ristorazione – aggiunge Francesca Giosuè – abbiamo in mente graduali cambiamenti".