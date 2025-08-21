I trent’anni della Margutta. Ecco le dame di contrada

La Margutta si prepara per celebrare il trentennale della rievocazione storica della Montolmo del XV secolo. Il centro storico di Corridonia è già colorato con i drappi delle contrade, in vista del solenne corteo che partirà sabato alle 16.30 da piazza del Popolo, a cui parteciperanno anche le delegazioni della Cavalcata dell’Assunta di Fermo, dell’Armata di Pentecoste Sciò la Pica di Monterubbiano, del Palio di San Ginesio e del Palio di San Floriano di Jesi.

Scelte le donzelle che rivestiranno il ruolo di dama di contrada, Per Porta Sejano ci sarà Sofia Clementini, giovane studentessa all’ultimo anno del liceo scientifico di Macerata, per Porta Molino Eleonora Clementini: 41 anni, laureata in marketing e impiegata; a Porta San Donato ecco Elisa Manna: 30 anni, mamma e ballerina dall’età di 6 anni; mentre Porta Santa Croce sarà rappresentata da Laura Marignani: giovane mamma di tre figli, dedita full time alla famiglia. A queste dame si affiancherà la Dama del Palio: Roberta Frattari, emblema per anni della contrada Santa Croce, e quest’anno vestirà i costumi della Cernita. L’evento è seguito dall’esperto di rievocazioni Giovanni Nardoni è la regia è affidata a Fabiana Vivani.

Il corteo sfilerà nel borgo antico fino a raggiungere la chiesa di Sant’Agostino dove alle 18 si svolgeranno la messa, in latino e animata con canti gregoriani della Schola Cantorum Sancta Caecilia, insieme alla benedizione del Palio e dell’offerta dei ceri. A seguire in piazzale della Vittoria, ci sarà l’inaugurazione della mostra "I volti di Montolmo", curata dall’associazione "Forma e Materia".

Si proseguirà domenica alle 19 sempre in piazzale della Vittoria con una conferenza sulla storia della Margutta poi alle 21, il concerto "Exsulta Filia Sion" alla chiesa di Santa Croce, diretto dal Maestro Alessandro Buffone.

Diego Pierluigi