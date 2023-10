I valori europei diffusi con l’autobus Blu

L’autobus Blu arriva a Civitanova ed è una iniziativa figlia della collaborazione tra il Team Europa, l’Atac Spa e la rappresentanza in Italia della Commissione europea, finalizzata a promuovere l’Ue e i suoi valori anche attraverso un mezzo di trasporto scolastico. L’autobus Blu fornirà infatti informazioni sulle opportunità offerte dalla Ue ai giovani in termini di studio, lavoro e scambi culturali. Gli studenti potranno infatti fruire di due QR code posizionati sui lati che indirizzano a un sito dedicato. L’obiettivo di questo progetto è promuovere la consapevolezza di quanto le competenze siano fondamentali per il futuro più verde, digitale e innovativo dell’Unione europea. "Il Team Europa prosegue in maniera costante il suo impegno nel far conoscere le tante opportunità offerte dall’Unione europea - spiega il vicesindaco Claudio Morresi - e siamo convinti che questa ulteriore iniziativa avrà un impatto positivo sulla formazione delle future generazioni, incentivando anche la percezione green e all’utilizzo di mezzi pubblici per un futuro più pulito e sostenibile". L’autobus Blu è anche dotato di grafiche accattivanti destinate a catturare l’attenzione e l’interesse degli studenti verso le tematiche europee.