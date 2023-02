I veri cardini del giornalismo di ieri e di oggi

Mauro

Grespini

La statua di Glauco che il mare e le tempeste hanno sfigurato, così da rendere il suo aspetto più simile a una bestia feroce che a un dio, è la celebre immagine con cui Rousseau s’interrogava sulla natura umana. Ora la prendiamo in prestito per descrivere quanto sia cambiata la professione giornalistica negli ultimi 60 anni, da quando cioè è entrata in vigore la legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, la numero 69 del 3 febbraio 1963. Erano quelli i tempi della macchina da scrivere, della posta col francobollo, dei telefoni col filo, dei soli quotidiani cartacei, di qualche rotocalco e di un unico canale televisivo. Oggi lo scenario è completamente diverso, viviamo in un’epoca in cui tutti si sentono giornalisti, grazie ai social e alla rete internet. Tre giovani liceali sul blog scolastico hanno paragonato la confusione che regna a una moderna "censura", a causa di un mestiere fuori controllo perché, di fatto, liberalizzato da tempo. In un sistema democratico invece la corretta informazione deve avere un ruolo centrale e non essere stritolata dalla morsa dei suoi più stretti parenti-serpenti, il marketing e la propaganda politica, coi quali vive in realtà una relazione così promiscua da aver appannato ogni differenza tra l’una e gli altri. Di fronte a ciò è necessario aggiornare la norma in chiave contemporanea, ma bisogna pure salvaguardare i cardini dell’informazione che deve restare terza, autorevole, indipendente, autonoma. La legge del ‘63 la descriveva così. Conserviamone la visione.