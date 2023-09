I versi di Giorgiomaria Cornelio in inglese

Un prestigioso riconoscimento arriva dagli States: la Academy of American Poets ha infatti premiato con il "RaizissDe Palchi Fellowship" Moira Egan, per la traduzione di una selezione di poesie di Giorgiomaria Cornelio. Il premio assegna 25mila dollari per la traduzione in inglese "di un’opera significativa della poesia italiana moderna". In questo caso, la scelta della traduttrice è caduta su alcuni testi presi dalla "Specie storta" e "La consegna delle braci", firmati dall’autore di Montecassiano, e intitolati "Letters of Black Fire". "Un onore e una sorpresa essere scelto e tradotto da lei – ha commentato Giorgiomaria Cornelio, ringraziando anche i giudici della commissione –, in un premio che in passato è stato assegnato a traduzioni di Franco Fortini, Emilio Villa, Amelia Rosselli, Vittorio Sereni e tanti altri". Ecco la motivazione del premio dei giudici Jennifer Scappettone, Graziella Sidoli e John Taylor: "Moira Egan ci offre l’enigmatica, sperimentale e davvero contemporanea voce di Giorgiomaria Cornelio nell’attuale panorama della poesia italiana, in un inglese che incontra in pieno la sua forza linguistica e stimolante. Con bellezza e ferocia distribuite in parti uguali, ognuna delle sue tradizioni è una stupefacente nuova poesia pur rimanendo fedele all’originale, e questa è la chiave dell’esatto compito del traduttore". Un bel riconoscimento al valore dei testi di Cornelio, che con la casa editrice Tlon sta portando la "Specie storta" nei più importanti festival letterari italiani.