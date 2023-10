I versi di Pagnanelli espressi con le parole e il canto

L’idea di base è stata di far musicare alcuni testi poetici di Remo Pagnanelli da diversi compositori e di eseguirli live sia attraverso il canto secondo varie modalità (lirico, melodico, jazz) sia attraverso l’interpretazione attoriale in forma di melologo, particolare modalità di recitazione sul filo della musica, attenta al sistema ritmico e tonale che governa la partitura, e infine attraverso la pura vocalità della parola poetica. La proposta firmata da Allì Caracciolo per lo Sperimentale Teatro A è il frutto di un progetto avviato nel 2022 con l’idea di celebrare il 35° anniversario dalla scomparsa del poeta maceratese, questo percorso è arrivato alla mèta e alle 21.15 di domani il teatro della Filarmonica ospita "La rosa unica".

Caracciolo, qual è stata la difficoltà di individuare quelle poesie che hanno le chiavi per entrare nell’universo poetico di Remo Pagnanelli?

"La difficoltà è data innanzitutto da un corpus poetico molto vasto e la via scelta è quella della luce, un termine che ricorre spesso, e quello della sua negazione".

Cosa intende quando parla di luce e della sua negazione?

"Mi riferisco al buio e non per niente Pagnanelli scrive che la luce più vasta è il buio".

All’unità linguistica dello spettacolo, rappresentata dai versi del poeta, ne corrisponde un’altra a livello musicale perché tutto il progetto possa essere omogeneo?

"Alla fine risulta un’opera lirica unitaria ma non di stili, perché volevo che fossero differenti. La ricerca di Remo, sempre acuta e rigorosa offre soluzioni differenti, mi sono così fatta scrupolo di aderire alle variazioni formali, ci sono quindi anche il canto libero, quello melodioso, armonico, jazzistico, il recitato, il lirico".

Qual è stata la difficoltà perché parola e musica andassero sotto braccio evitando che l’una sopravanzasse l’altra?

"Alla musica e alla parola aggiungerei anche l’interprete. C’è da trovare una via comune che rispetti il musicista e l’interprete (attore o cantante). Gli artisti devono essere accordati avendo un background culturale diverso, gli attori sono gli esseri più flessibili del mondo, sempre alla ricerca. Alla fine c’è da creare un’unità formale, lessicale ed è uno degli aspetti più complessi".

Cosa ha affascinato musicisti, attori e cantanti perché accettassero questa sfida?

"Forse la difficoltà del progetto. Sono state contattate persone animate dalla curiosità e non chi tende a non muoversi quando ha trovato un qualcosa".

Cosa direbbe al giovane che le chiedesse chi era Remo Pagnanelli?

"Ecco perché vorremmo fare degli incontri successivi, ma prima di tutto occorre far sì che i giovani si avvicino alla poesia. C’è di fondo un equivoco terrificante: la poesia è una forma molto interrogativa ma viene ancora considerata come un qualcosa di inutile, eppure il poeta vigila, ha una responsabilità etica, infinita perché deve guardare e avvertire. Il poeta è un guardiano senza essere un censore, avverte, testimonia avendo la vista lunga e la sua attenzione alle cose fa vedere come possono trasformarsi".