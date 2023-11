I vescovi Vecerrica e Mosciatti ai 50 anni del movimento matelicese

Sono state circa 200 le persone che hanno preso parte giovedì sera alle celebrazioni per il mezzo secolo di vita, a Matelica, del movimento Comunione e Liberazione. Tra gli ospiti della serata il presidente della Fraternità, Davide Prosperi, che ha parlato di fronte a tutti gli intervenuti nella sala conferenze della Fondazione Il Vallato, e due vescovi, quello emerito di Fabriano-Matelica, monsignor Giancarlo Vecerrica, ed il matelicese, oggi alla guida della diocesi di Imola, monsignor Giovanni Mosciatti. Questi ultimi, insieme al vicario di zona e parroco della concattedrale di Santa Maria Assunta, monsignor Lorenzo Paglioni, hanno concelebrato una messa molto partecipata, nella cui omelia sono stati ricordati i passi fatti dal gruppo, da quando ebbe inizio a Matelica con un pugno di ragazzi nel 1973 fino ad oggi, in cui molti adulti vivono fuori o addirittura all’estero, pur portando avanti il percorso intrapreso negli anni. A prendere parte ai due momenti, terminati con una cena, sono stati anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, con il vicesindaco Denis Cingolani che ha ringraziato "i tanti intervenuti, in primis il presidente della fraternità nazionale Davide Prosperi, perché si è trattato di un momento importante per la nostra città, che si afferma ancora una volta attenta e sensibile all’aggregazione".

m. p.