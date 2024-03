I "veterani" del giornalismo. Riconoscimenti dall’Ordine

Nell’annuale assemblea primaverile dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, svoltasi sabato nel ridotto del "Teatro delle Muse" di Ancona, aperta dal presidente Franco Elisei – alla quale è intervenuto con una applauditissima relazione sul drammatico "quadro internazionale" che stiamo vivendo, invocando una politica per la pace, anche Marco Tarquinio, già direttore di "Avvenire", di cui oggi è autorevole editorialista – sono stati premiati i giornalisti con 25, 40 e 50 anni di attività. I professionisti della provincia di Macerata premiati da Elisei – affiancato dalla vicepresidente dell’Ordine delle Marche, Alessandra Pierini – per il mezzo secolo di informazione svolta con passione e dedizione sono stati Mario Battistini (colonna storica della redazione maceratese del Carlino) ed Elpidio Stortini (nato a Civitanova, in forza al Corriere Adriatico di Ancona). Tra i pubblicisti premiato per i cinquant’anni di iscrizione il riconoscimento è andato a Vittorio De Seriis, di Civitanova, che ha scritto per il Carlino dal 1969 al 2012, occupandosi soprattutto di Civitanovese. Per i quarant’anni di attività premiati con le "medaglie dorate" tra i pubblicisti Franco Veroli di Montelupone, in forza al Carlino Macerata, Claudio Toma (Mogliano), Carlo Simonetti (tolentinate a lungo al Carlino di Macerata), Angela Latini (Recanati, ex Carlino) e Andrea Bovari di Porto Potenza (anche lui a lungo al Carlino). Tra i professionisti maceratesi, che hanno superato il traguardo del quarto di secolo di iscrizione all’Ordine, ai quali sono state attribuite le "pergamene" figurano Paola Pagnanelli, della redazione maceratese del Carlino, e Piero Chinellato (Urbisaglia, che coordina attualmente l’inserto mensile Emmaus/Avvenire). Pergamene per i pubblicisti con 25 anni di attività a Daniele Maria Angelini (fondatore di Teleadriatica), Ester De Troia (Tolentino, Multiradio), Gabriele Magagnini (che ha scritto a lungo da Recanati per il Corriere Adriatico) e Franco Vitali (Morrovalle). Tra i presenti e premiata per i 25 anni di professione anche Barbara Capponi, marchigiana, in forza al Tg1 Rai.

Ennio Ercoli