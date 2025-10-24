I video intimi della ex al padre: condannato

Aveva mandato al padre di lei foto della figlia in pose erotiche e la minacciava: "Se tu mi lasci, ti ammazzo o ammazzo i tuoi gatti". Le aveva sputato in faccia mentre lei era ricoverata in una clinica e aveva cercato di costringerla a fare un bonifico di 800 euro sul suo conto. Per una serie di episodi un 40enne era finito sotto accusa e l’altro ieri è stato condannato a quattro anni di reclusione.

I fatti al centro del processo erano avvenuti tra ottobre del 2024 e marzo di quest’anno, tra Civitanova, Ancona e il Fermano. L’uomo era accusato di stalking perché avrebbe minacciato e molestato la compagna, aggredendola fisicamente e dicendole frasi come "Vai a denunciarmi e io ti ammazzo", oppure "Se tu mi lasci ti ammazzo, o ammazzo i tuoi gatti o faccio del male a tuo padre". Il 10 ottobre del 2024, a Porto Sant’Elpidio, l’uomo aveva picchiato con calci e pugni la donna, anche alla presenza dei carabinieri che erano intervenuti, dicendo che se lei non gli avesse restituito 250 euro le avrebbe distrutto casa.

Il giorno dopo l’aveva picchiata ancora con pugni in faccia e testate sul naso, stringendo le mani intorno al collo di lei per cercare di soffocarla, e procurandole lesioni con 21 giorni di prognosi. Ancora, secondo l’accusa, il 40enne la aveva attesa su una panchina di fronte casa di lei e l’avrebbe colpita con un pugno in volto. A febbraio di quest’anno poi si era recato in una clinica, dove lei si era ricoverata, e aveva iniziato a insultarla pretendendo somme di denaro che secondo lui gli spettavano, e aggredendola con un violento schiaffo al volto e una testata alla fronte. Il 40enne in quella circostanza aveva costretto la donna a farrgli un bonifico di 800 euro, attraverso l’applicazione della banca. Non riuscendo nel suo obiettivo, con insulti, pugni e schiaffi l’aveva costretta a farsi dare i codici di accesso al conto. Prima di ottenere questi, si era impossessato della carta d’identità di lei e del bancomat nel portafoglio. Infine, aveva inviato al padre di lei foto della donna nuda o in pose erotiche.

L’altro ieri per l’uomo, difeso dall’avvocato Donato Attanasio, si è chiuso il processo celebrato con il rito abbreviato in udienza preliminare. Il giudice Daniela Bellesi lo ha condannato a quattro anni e quattro mesi reati di stalking, estorsione, furto, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e lesioni personali aggravate. Inoltre l’imputato dovrà pagare una multa di 600 euro. Il pubblico ministero Francesco Carusi aveva chiesto quattro anni e otto mesi e 2mila euro di multa.

Chiara Marinelli