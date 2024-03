I vigili del fuoco avranno una nuova caserma. Si farà dove era il vecchio campo sportivo

La nuova caserma dei vigili del fuoco sarà costruita nel campo sportivo vecchio. L’importante opera verrà realizzata per la richiesta sia del Comando provinciale di Macerata dei vigili del fuoco sia per la volontà dell’Amministrazione comunale perché quella vecchia non è più sufficiente ad accogliere i volontari e i veicoli che nel tempo sono aumentati.

Fra i vantaggi del nuovo edificio ci sono la maggior ampiezza rispetto a quello attuale e la posizione strategica del punto in cui sorgerà. I vigili infatti potranno partire in soli pochi minuti sia verso Cupramontana sia verso Cingoli e verso il monte San Vicino. Il vecchio stabilimento sarà utilizzato come deposito comunale e rimessa dei mezzi comunali. Intanto, in attesa che parta questo progetto, procedono i lavori di realizzazione della nuova Scuola Primaria di Apiro. Sarà pronta per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Jaskamal Kaur Kandola, Anita Romagnoli,

Arman Singh – 2ªA