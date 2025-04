I volontari a Roma: "Sicurezza e assistenza, in servizio al funerale di Papa Francesco"

Ci saranno anche dei volontari maceratesi tra gli oltre duecento marchgiani che presteranno servizio al funerale di papa Francesco. Adriano Salvucci, di Macerata Soccorso, e Matteo Compagnucci, del gruppo Cb Tigrotto, saranno a Roma già da domani insieme ad altri volontari della Protezione civile per fornire indicazioni e supporto ai fedeli che si recheranno nella capitale per dare l’ultimo saluto a Bergoglio. "È stato un grandissimo papa, ha legato molto con i giovani, dai quali è stato molto seguito; è stato sempre caritatevole e dalla parte degli ultimi, ha lasciato e lascerà un bellissimo ricordo – spiega Salvucci –. Per Macerata Soccorso partiremo in otto, e faremo turni assieme agli altri gruppi che partiranno dalle Marche. Io partecipai come volontario anche ai funerali di Giovanni Paolo II, che segnò un’epoca. In quell’occasione prestammo servizio a Castelnuovo di Porto, vicino a Roma. Ricordo un’enorme affluenza di fedeli e di volontari. Per gestire migliaia e migliaia di pellegrini servono molte forze. Per questi eventi, in cui faremo sostanzialmente accoglienza, abbiamo le mansioni più varie, dal fornire informazioni ai pellegrini al procurare loro acqua. Non sappiamo ancora come esattamente dovremo muoverci, saremo a Roma domani e dopodomani, quando si svolgeranno i funerali. È un’esperienza importante anche per me, che seguo la Protezione civile da 32 anni; i funerali del papa sono un maxi evento, che porta persone e movimento da ovunque. Io tendenzialmente mi occupo di logistica e cucina, ma come Protezione civile prestammo servizio anche quando papa Benedetto XVI e papa Wojtyla vennero a Loreto, rispettivamente nell’ottobre del 2012 e nel settembre del 2004. Oltre a noi saranno varie associazioni, in primis la Croce rossa". La macchina organizzativa del volontariato si sta quindi attivando. Compagnucci, classe 2000, presidente del gruppo di Villa Potenza che in città presta servizio anche allo Sferisterio e in supporto alla Protezione civile, racconta che "ci troveremo a Centocelle e presteremo servizio a Roma in piazza Cavour. Con la ‘colonna mobile’, organo regionale coinvolto per situazioni di emergenza o di bisogno, avevamo visto papa Francesco quando visitò le aree del sisma, recandosi a Camerino. Era il 2019, e ci dividemmo in supporto alla polizia locale e sorvegliando il percorso che Francesco fece in macchina. Saremo a Roma in cinque o sei, arriveremo al campo base e ci muoveremo in tre fasce orarie di servizio".