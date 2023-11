I volontari al lavoro in Toscana: "Fango fino alle ginocchia, tra gli alluvionati c’è rabbia"

"Qui la gente è stanca, provata, impegnata da giorni a svuotare le case, ad asciugare, a portare via mobili e oggetti. È piena di rabbia. Eppure, nonostante tutto, appena arrivati ci siamo sentiti sommersi da un’ondata di affetto. Qui ci hanno accolto dal primo istante, ci preparano da mangiare e ci portano il caffè. Sono persone straordinarie". È il racconto dei volontari maceratesi partiti sabato, con la colonna mobile marchigiana della Protezione civile, alla volta della Toscana, raggiungendo le zone devastate dall’alluvione. Ci sono i gruppi di Macerata Soccorso (con il vicepresidente Sauro Salvucci e Adriano Pizzichini) e il gruppo comunale di Montelupone coordinato da Cristiano Morresi.

"Siamo partiti sabato mattina alla 5 dal deposito di Ancona e subito ci hanno dirottato a Carmignano, un paesino in provincia di Prato – spiega Salvucci –, era tutto allagato. Per otto ore abbiamo vuotato i garage dei piani interrati, finché, di notte, è piovuto di nuovo e si è alzato ancora il livello del fiume, le fogne non riuscivano più a ricevere. Quindi, con le motopompe, prendevamo l’acqua da un canale dove la situazione era più critica per metterla in un altro con poca acqua. Domenica invece ci siamo spostati a Prato, dove è venuto giù l’argine di un fiume secondario. Ci hanno assegnato un quartiere residenziale, l’acqua arrivava fino all’inguine. Sono al lavoro otto pompe, stanno portando via 12mila litri d’acqua al minuto".

"La fatica è tanta – commenta Salvucci –, la notte si dorme poco, stiamo su delle brandine in una palestra di Carmignano. Il primo giorno ci si doveva arrangiare, non c’era nemmeno l’acqua per lavarsi". I volontari hanno trovato una situazione difficile: "Però, nonostante quello che stavano passando, gli abitanti di qui ci hanno dimostrato un’ospitalità esagerata. Ci fanno il caffè, ci portano la pasta calda, chi arriva con dei panini, chi con dei dolci. Sono persone incredibili. I primi tre giorni la gente qui si è sentita lasciata sola, abbandonata. Quando ci hanno visto arrivare, ci hanno accolto a braccia aperte, erano anche sorpresi che fossero venuti volontari dalle Marche, anche ben attrezzati. I residenti ora stanno portando via mobili ed elettrodomestici dalle case, ci sono montagne di oggetti accatastati fuori dalle abitazioni, che poi vanno a finire in un centro di ammassamento – sottolinea Salvucci –, le persone sono molto collaborative tra loro. Ma c’è anche parecchia rabbia". In tanti, raccontano, ce l’hanno con la disorganizzazione delle istituzioni a livello locale. "Abbiamo visto riunioni con i volontari fatte in mezzo alla strada, ci sono forti carenze nella gestione delle forze in campo e anche nel gestire chi ha bisogno di aiuto". "Le persone qui sono molto gentili con noi, è una cosa che colpisce – le parole di Cristiano Morresi –, magari fosse sempre così. Noi abbiamo un modulo antincendio, quindi la possibilità di pulire. Laviamo muri e pavimenti delle case con l’acqua a pressione, se incrostati di fango, poi l’acqua si tira via con gli spazzoloni. C’è ancora molta acqua, fino a 50 centimetri, in certi punti". I ragazzi di Montelupone si danno il cambio: fino a ieri, oltre a Morresi, c’erano Pietro Cognigni, Simon Pietro Ferramondo, Andrea Savi e Nicola Elisei. Da ieri è arrivato Enio Baleani. "Siamo profondamente vicini alle popolazioni della Toscana e alle autorità locali, così duramente colpite da eventi atmosferici sempre più estremi – afferma il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli –. Immagini drammatiche che, purtroppo, abbiamo conosciuto anche nella nostra regione e che richiedono, specie sul fronte della solidarietà, un’ampia collaborazione. Massima disponibilità e solidarietà al presidente Eugenio Giani e cordoglio per le vittime". "Abbiamo attivato la colonna mobile della Regione: purtroppo conosciamo fin troppo da vicino queste situazioni – le parole dell’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi –. L’aiuto ricevuto un anno fa non viene dimenticato, quindi le nostre squadre sono a disposizione ogni volta in cui c’è un’emergenza. Siamo vicini alla Toscana". La colonna mobile è partita verso Carmignano con due funzionari regionali, venti volontari dei gruppi comunali di Montelupone, Filottrano, Agugliano, Montefelcino, Mosano e Montelabbate; quattro dell’Associazione Vigili del Fuoco in congedo, quattro volontari di Macerata Soccorso, sei della Sns Senigallia, due della CB Club Mattei Fano e uno della Vab Marche. I mezzi a supporto sono nove motopompe, una unità mobile con gommone, due moduli Aib e due pompe centrifuga.