I volontari del gattile: "I cani sono entrati di nuovo"

"Ennesima intrusione di cani nel gattile, ma dove sono finiti i soldi stanziati per la recinzione?". A chiederselo, ancora una volta, è l‘Oasi felina ‘Gli aristogatti di Civitanova’, che gestisce il gattile di via della Fontanella, dove non di rado capita che cani di grossa taglia si introducano nelle strutture togliendo la vita a qualche povero felino. "Per la terza volta in meno di tre anni – spiegano dall’associazione –, due pastori tedeschi sono entrati nel gattile e solo per miracolo, grazie al coraggio di una volontaria che li ha scacciati, non si è verificata l’ennesima strage".

Andò peggio, invece, lo scorso ventinove marzo, quando alcuni mici persero la vita e in quell’occasione gli stessi volontari sollecitarono palazzo Sforza affinché a dar seguito alla delibera del 31 dicembre 2021, che autorizzava la spesa di ventottomila euro per la costruzione di un’apposita recinzione. "Chiediamo all’Amministrazione – ribadiscono le volontarie – dove siano finiti i soldi stanziati nel 2021 per i cancelli". È una vera e propria battaglia quella che l’Oasi felina vuole portare avanti. "Abbiamo appurato sulla nostra pelle – concludono – che a Civitanova, per motivi a noi oscuri, quel proprietario è un cittadino al di sopra della legge e sappiamo che a nulla valgono le nostre denunce alle forze dell’ordine, le nostre lamentele con i vigili urbani e le nostre suppliche con Asur e Comune. Ci rivolgeremo a Striscia la Notizia o alle Iene, certamente non per avere una notorietà, ma semplicemente per proteggere i nostri indifesi gatti da una fine atroce".

fra. ros.