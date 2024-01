I volontari del Soccorso alpino: "A disposizione 365 giorni l’anno, pronti a partire in venti minuti"

Le stazioni del Soccorso alpino e speleologico delle Marche rinnovano i vertici: saranno in carica fino al 2026. Per quanto riguarda Macerata, con 18 operatori a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, capo stazione è stato confermato il civitanovese 40enne Francesco Gargano, e con lui ci saranno il vice capo stazione vicario Massimo Riganelli e il vice capo stazione ordinario Simone Mazzuferi. "Dei 18 della stazione di Macerata – spiega Gargano – siamo in 15 operativi, formati nelle tecniche di soccorso".

È un corpo di volontari?

"Sì, ma per entrare si viene valutati in base alla griglia estiva su roccia e a quella invernale su neve. Superate queste, si entra come aspirante e inizia la formazione come operatore di soccorso alpino. Pur essendo volontari poi firmiamo un contratto che precisa regole e doveri. Abbiamo dei rimborsi, ma dobbiamo garantire i turni per essere sempre reperibili e pronti a partire in venti minuti".

Qual è la differenza con i vigili del fuoco?

"Ci sono protocolli prefettizi, per i quali quando scatta la chiamata al 112 per un’emergenza in ambiente montano o ipogeo interveniamo sia noi sia loro. Noi da anni siamo partner ufficiali del 118, perché siamo anche sanitari, sia perché del Soccorso alpino fanno parte anche medici e infermieri con base alpinistica, e poi perché abbiamo la Scuola nazionale medici, dove gli operatori sono formati anche con le nozioni di primo soccorso per intervenire dove l’ambulanza non arriva".

Quanti interventi fa la Stazione di Macerata?

"L’anno scorso, senza contare quelli con l’elisoccorso, ne abbiamo fatti 49, nel 2022 ne facemmo 60. Il 40 per cento dei nostri interventi sono per la ricerca di persone, il resto sono infortuni e interventi tecnici".

Quali sono il periodo e le zone più critiche?

"Le prime nevi e poi l’estate, perché tante persone vanno a spasso in montagna. Per quanto riguarda le zone, ci sono anche delle mode sulle scelte delle persone. In genere noi facciamo molti interventi alle Lame rosse e al Fargno".

Ricorda qualche soccorso particolarmente impegnativo?

"Due anni fa, al Fargno. Un ragazzo purtroppo era precipitato e il recupero è stato molto lungo e faticoso, cadevano pietre dall’alto. Quest’anno un uomo con il buio si è perso a Valle Scurosa ed è finito in una zona di salti di roccia, era stremato e lo abbiamo dovuto recuperare sotto a uno dei salti, più in basso. Poi, abbiamo dovuto fare sei calate di barella, ognuna per 60 metri, per una escursionista che si era rotta una caviglia alla grotta dei frati dopo le Lame rosse".

Secondo alcuni, la montagna è presa d’assalto da persone inesperte e vanno soccorse magari in condizioni impervie.

"Anche se un alpinista esperto sa cosa fa e ha l’attrezzatura, un imprevisto può accadere a tutti, anche io anni fa sono caduto per 300 metri. Ma in effetti abbiamo visto incidenti dovuti a persone che invece dei ramponi aveva comprato le catenine e con quelle pensavano di andare sul ghiaccio. La frequentazione della montagna aumenta, ma manca la cultura di affidarsi ai professionisti, come invece si fa al nord. Oltre a conoscere il territorio, serve un abbigliamento adeguato: andare in montagna con le sneakers è rischioso".