I volontari della Croce Verde salgono in cattedra al "Manzoni- Lanzi"

Anche quest’anno la Croce Verde di Corridonia ha partecipato attivamente alla settimana culturale dei ragazzi di terza media dell’istituto comprensivo "Manzoni-Lanzi". Si è trattato di una settimana di attività alternative, un progetto ricco di iniziative che consente agli studenti della scuola secondaria di primo grado di vivere delle esperienze significative. I ragazzi hanno avuto modo di incontrare diversi personaggi, vedere film, realizzare esperimenti e partecipare a giochi matematici, linguistici, fino alla lettura di libri, laboratori manipolativi ed approfondimenti legati alla storia locale. "Lo scopo della nostra presenza è di avvicinare i ragazzi ad una realtà, quella del volontariato, a molti nuova – spiegano dalla Croce Verde cittadina – e insegnare loro le principali azioni per riconoscere, allertare i soccorsi ed affrontare nel migliore dei modi un’emergenza. Vogliamo ringraziare innanzitutto gli studenti, i professori e la dirigente dell’istituto per l’opportunità che ci hanno dato e l’attenzione con cui ci hanno ascoltati. Un ringraziamento particolare poi va all’Amministrazione Comunale – aggiungono - che ci ha concesso l’uso degli spazi e ai volontari del gruppo di Protezione Civile che si sono uniti alla nostra iniziativa per presentare la loro attività e loro attrezzatura. Le nostre associazioni nascono e si reggono grazie ai volontari. Tutti possiamo esserlo. Tutti possiamo fornire il nostro aiuto a chi ne ha bisogno. Crediamo nei ragazzi e in quello che possono fare, adesso e nel futuro".

Diego Pierluigi