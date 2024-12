I volontari dell’Aido in prima linea nel 2024

Un anno intenso e ricco di iniziative per l’Aido cittadina adesso è proiettata agli appuntamenti del coro gospel e del concerto di Natale. La prima manifestazione si terrà sabato alla chiesa di San Pietro (alle 21.15) e sarà a cura del Gruppo "Equi-voci" di Urbisaglia, quindi sabato 21 dicembre ecco la serata "Note di Luce" (ore 19). Per l’occasione, la soprano Silvia Morresi sarà accompagnata dall’Organo del Maestro Sauro Argalia. Il concerto è ad ingresso libero, organizzato in collaborazione con Avis. Vale la pena soffermarsi sui tanti progetti portati avanti nel corso del 2024 e di cui l’associazione va orgogliosa. Il gruppo Intercomunale Civitanova-Montecosaro dell’Aido ha infatti portato avanti i "Giovedì dell’Aido", ha avviato la Giornata nazionale per il Sì, quindi ha organizzato lo spettacolo teatrale dei "Donattori", a cura della Compagnia teatrale "Gli sfiguranti" di Montecosaro. Ben riuscito il Progetto scuola con il coinvolgimento dell’Istituto Bonifazi: sono intervenute le testimonial Laura Carota e Gabriella Catini. Alla corsa dei quartieri dello scorso maggio, l’Aido e l’Avis hanno promosso la lotteria di beneficenza. A settembre, sempre l’Aido, ha organizzato una escursione naturalistica a Pieve Torina, mentre alcuni giorni fa la pizzeria Alto Bordo ha ospitato la cena sociale dell’associazione. Il 2025 non sarà da meno: il Consiglio direttivo ha già in programma un’altra edizione dei "Giovedì della Consulta", ancora la commedia dei "Donattori", la giornata nazionale del Sì e il Progetto Scuola con Avis e Admo. Infine sarà attiva con il Progetto "Aquiloni per la vita", la gara ciclistica con dedica ad Andrea Micucci e la partecipazione ai vari eventi religiosi. Il gruppo è presieduto dal medico civitanovese Giulio Fofi, già primario del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale cittadino.

Francesco Rossetti