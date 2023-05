I volontari puliscono la zona portuale

Dopo l’ultima operazione di pulizia, durante la quale hanno raccolto 253 chili di rifiuti in appena un’ora, i volontari del gruppo ‘Non ci piove’ ci riprovano a organizzano un’altra domenica dedicata all’ambiente. Ritrovo oggi alle 16, al Club Vela, così da poter gestire la raccolta dei rifiuti nella zona del porto, moli compresi. Un iniziativa aperta a tutti. Basta portare un paio di guanti da lavoro, comunque forniti dall’associazione per chi dovesse esserne privo, e la voglia di spendersi in qualcosa che possa fare la differenza per la città. Sempre che le previsioni meteo non ci mettano lo zampino e che non piova su ’Non ci piova’. In questo caso la raccolta sarà annullata.