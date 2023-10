I volontari ripuliscono un’altra zona del lungomare

Rifiuti rimossi dalla spiaggia grazie di nuovo al lavoro delle associazioni. Alcuni giorni fa, il contribuito è arrivato dai Ministri Volontari di Scientology di Macerata, non nuovi a questo tipo di operazioni nella città costiera. E ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento è finito il lungomare sud, che più di tutti soffre la presenza di detriti e sporcizia a causa della vicina foce del Chienti. In questa occasione è stata anche la zona vicino al porto ad essere interessata dalle pulizie. Raccolti vetro, plastica e lattine: "Diversi - spiegano i volontari - sono stati i ringraziamenti dei passanti". Ma forse, più che dire grazie bisognerebbe apportare il giusto esempio, proprio come fa chi rende la spiaggia pulita. Nei precedenti fine settimana, i Ministri Volontari si erano occupati della pineta di Porto Sant’Elpidio e della litoranea di Roseto degli Abruzzi. "Il nostro programma - ricordano - è stato lanciato più di trent’anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology: “Se a qualcuno non piacciono: il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio“".

