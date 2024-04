I volontari si rimboccano le maniche. Grandi pulizie nella zona commerciale

L’associazione no profit "2hands" è attiva nel maceratese da circa tre anni, e periodicamente si ritrova per ripulire dai rifiuti alcune aree critiche: ieri sei ragazzi (Stefano Censi, Mattia Gezzi, Giulia Rapazzetti, Riccardo Rossini, Daniele Pepa e Francesca Verdini) si sono dati appuntamento per bonificare un’area verde nei pressi del centro commerciale Val di Chienti a Piediripa. "Ci eravamo trovati nella stessa zona a febbraio e marzo – racconta Rapazzetti, referente dell’associazione –, avevamo raccolto in quelle due occasioni un totale di 335 chili di rifiuti, in larga parte di vetro, circa 200 chili, ma anche di metallo e polistirolo". In seguito alle operazioni di bonifica, 2hands conferisce i rifiuti in un punto che viene indicato alla Cosmari che poi provvede a ritirarli. Durante l’uscita di ieri l’associazione ha trovato, tra rifiuti di vario genere, molto materiale edile e un materasso abbandonato. "Nelle scorse uscite, tra cui quella a Canfaito, dove pulivamo il circondario di una strada, sono venuti fuori anche rifiuti molto datati. Quella zona non veniva ripulita da tempo: sono saltati fuori un brick di Estathè di più di vent’anni fa e un farmaco datato addirittura al 1976. L’associazione 2hands – spiegano i ragazzi – quando si riunisce per pulire dai rifiuti zone come queste, raccoglie circa una dozzina di persone. Ci muoviamo dalla montagna alla costa". 2hands ha rapporti con associazioni che si occupano di formazione e ambiente: hanno collaborato per varie iniziative anche con Esn, che raccoglie studenti in Erasmus, e Legambiente. "Periodicamente organizziamo anche un’iniziativa, "Beer after cigarettes", tramite la quale quando ci viene portato un contenitore pieno di mozziconi di sigaretta raccolti da terra noi diamo in cambio una gelato o una birra. Un modo per incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti".

Lorenzo Fava