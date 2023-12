I volumi di Cabiati al Comune: "Protagonista della cultura"

Nei giorni scorsi, con la consegna al sindaco Andrea Michelini di alcuni preziosi volumi che saranno sistemati in municipio, è stata completata la donazione libraria al Comune di Porto Recanati da parte della signora Marcella, su volontà della figlia Maria Teresa per tutti Giuliana Cabiati, visto che proprio domani cadrà l’anniversario della prematura scomparsa.

Centinaia di volumi, che riflettono lo spirito eclettico e sempre curioso di Cabiati, sono già stati in depositati nella biblioteca Moroni, in attesa di essere catalogati e messi a disposizione della cittadinanza. Il fondo librario si aggiunge al dono del pianoforte ricevuto dalla Civica scuola di musica, di cui Cabiati, grande appassionata di musica e di jazz in particolare, era stata socia onoraria negli ultimi anni della sua vita.

"Il sindaco Michelini e l’Amministrazione – scrive il Comune in una nota – sono grati alla signora Marcella e ricordano con riconoscenza e affetto Maria Teresa ‘Giuliana’ Cabiati, per tanti anni membro attivo della comunità portorecanatese e protagonista del mondo culturale e associativo della città, promotrice di iniziative di indubbio valore con l’associazione culturale Lo Specchio di cui è stata fondatrice e guida".