I vongolari si fermano un mese: garantito però il prodotto fresco

Si fermano i vongolari del compartimento civitanovese. Per un mese, da lunedì prossimo al 19 marzo. La ripresa è programmata per lunedì 20. Le date sono state stabilite nei giorni scorsi dall’assemblea dei soci del consorzio. Nel frattempo, nella nostra zona, il prodotto fresco locale è garantito dai loro colleghi attivi nel mare elpidiense-sangiorgese e in quello anconetano, areali nei quali sono tanti i vongolari civitanovesi che operano in "trasferta". Lo stop volontario delle 25 barche del Co.ge.Vo. di Civitanova rientra nelle periodiche, routinarie rotazioni tra le flotte marchigiane. Quella dorica, ad esempio, era rimasta inattiva per tutto il mese di gennaio. Quando torneranno in mare i "nostri", dovrebbero fermarsi i vongolari del Piceno. Nella stagione fredda è più complicato e faticoso snidare i molluschi bivalvi aspirandoli dal fondo del mare, dato che in questi mesi essi tendono ad affondare nella sabbia per rincantucciarsi. Per non parlare del fatto che, quando la temperatura del mare è più bassa, il prodotto è mediamente più piccolo e, dunque, meno gratificante per i consumatori e per i commercianti che acquistano alla "fonte" i sacchi sbarcati a terra dai marinai dopo una giornata di lavoro. Ecco perché, in questa fase dell’anno, i guadagni dei vongolari si assottigliano abitualmente per il calo dei prezzi all’ingrosso.

Mario Pacetti