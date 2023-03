"I Vurgacci saranno completamente riaperti"

"Con l’inizio della primavera anche il Sentiero della Croce torna a brillare in tutto il suo splendore. È stato riaperto il percorso che dalla Chiesetta della Madonna della Grotta arriva al belvedere panoramico. Entro la fine di questo mese verranno ultimati i lavori di restyling che dal belvedere conducono al Sentiero dei Vurgacci". A fare il punto è Matteo Cicconi, sindaco di Pioraco: "Dalla prossima settimana, i Vurgacci saranno ultimati e riaperti nella loro interezza. Il primo tratto intanto è già stato riaperto, quello appunto del Sentiero della Croce. Con la bella stagione, ci aspettiamo il ritorno di turisti e visitatori". Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza, il rifacimento di tutte le staccionate e le balaustre; sono stati finanziati con il Psr Marche (bando Gal Sibilla). I lavori sono stati effettuati dall’impresa Gab Costruzioni di Pescosolido (Frosinone) per circa 92mila euro più iva. "Subito dopo i Vurgacci – conclude Cicconi - passeremo al ripristino dell’area vicino ai giardini, poi alla Via Francescana e in ultimo alla segnaletica".