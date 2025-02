Iacone, dalla chimica alla finale di Bake Off

Il portopotentino Claudio Iacone ha 28 anni ed è un chimico, ma con una grandissima passione per la pasticceria. Tant’è che questa sua passione l’ha portato ad arrivare tra i tre finalisti dell’ultima edizione del noto programma televisivo Bake Off Italia, andato in onda sul canale Real Time. Un’esperienza da lui definita "impegnativa, ma straordinaria", nel corso della quale ha più volte ribadito con orgoglio le sue origini che risiedono a Porto Potenza. Il sindaco Noemi Tartabini lo ha incontrato nei giorni scorsi, all’interno della sala giunta del palazzo comunale. Così gli ha consegnato a nome della città un attestato di merito, ringraziandolo "per la splendida testimonianza di passione e talento e per il grande amore dimostrato verso il proprio territorio d’origine".

All’incontro era presente anche Cinzia Torretti, presidente dell’associazione commercianti "I Piceni".