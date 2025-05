"Iconografia", inaugurata la mostra a cura di Taddei

È stata inaugurata domenica scorsa al Nino Caffè di via Roma a Macerata, la mostra "Iconografia" a cura di Daniele Taddei, con l’introduzione di Daniele Cristallini. "Una mostra tutta al "femminile" – spiega Taddei –, dove gli autori raccontano il linguaggio figurativo in tutte le sue espressioni. In esposizione dipinti, disegni, tecniche miste, digitale. Le generazioni che dialogano partono dal primo Novecento per arrivare ai nostri giorni. Una mostra da non perdere al Nino Caffè dopo due eventi che hanno esaltato il linguaggio astratto con Franco Giuli e Lorenzo Piemonti". La mostra resterà visitabile fino al 24 agosto.