Ideato dal ’tramandatore’. Camion e operai in azione in via Roma: smantellato il Parco della fantasia

Addio al ’Parco della fantasia’. Chissà cosa avrebbe detto l’eclettico cavalier Franco Prato, per tutti il ’tramandatore’, vedendo un grande braccio meccanico portare via tante delle sue creazioni artistiche. Da ieri mattina, infatti, il Comune ha avviato la pulizia dell’area verde che si trova accanto al passaggio a livello di via Roma dove, tra qualche mese, dovranno partire i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso. Area dove appunto il cavalier Prato, morto il primo dicembre 2022 a 84 anni, da sempre aveva scelto per realizzare il suo ’Parco della fantasia’, una sorta di piccolo museo a cielo aperto, dove campeggia anche la famosa vasca di Alex Britti. Un parco che aveva diviso i maceratesi, tra chi lo trovava curioso e divertente e chi, invece, un’accozzaglia di oggetti da smantellare. Ma che ora dovrà essere smantellato davvero, in attesa che alcune delle sue creazioni trovino una nuova collocazione. A farsi carico di proseguire nell’opera di Prato, infatti, è l’amico o ’allievo’ come si definisce lui, l’artista Javier Stacchiotti. "Il maestro Franco, perché per me è stato un maestro – racconta Javier -, mi aveva chiesto di continuare nella sua opera, per questo mi sto già muovendo con il mio curatore personale e anche con l’Accademia di Roma con cui collaboro, per fare tutto il possibile per salvaguardare alcune sue opere. Il Parco era oramai un’istituzione e sono convinto che, dopo la sua rimozione, si creerà un vuoto, non solo fisico, ma anche spazio-temporale perché le idee di Prato permettevano di conoscere alcuni oggetti che oggi non si vedono più e che molto spesso i nostri ragazzi non hanno mai conosciuto. Lui avrebbe voluto che quel Parco diventasse uno spazio per la formazione e per lo sviluppo della creatività di giovani artisti, purtroppo non sarà così, ma speriamo di poter trovare, come ha promesso il Comune ai figli del cavalier Prato, uno spazio in cui poter posizionare le sue opere. Alcune installazioni, infatti, sono anche importanti come testimonianza storica dei materiali che si usavano e che, una volta, erano quasi introvabili". Nella prima fase di pulizia effettuata ieri, però, sono stati rimossi diversi oggetti che saranno buttati, perché oramai rovinati dal tempo o perché ritenuti vecchi e inutili. "Prato era troppo avanti per i suoi tempi e molti non lo hanno capito – conclude Javier -. Personalmente farò di tutto per mantenere la promessa cercando di salvare le sue opere più importanti che, mi auguro, poi possano trovare presto una nuova collocazione".

m. p.