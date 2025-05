Identificato al pronto soccorso: “Intervento per frasi diffamatorie”

Macerata, 28 maggio 2025 – Sul “caso Migliorelli”, il pensionato ricoverato al pronto soccorso di Macerata e fotografato con un foglio con scritto: “mentre gli operatori del pronto soccorso si fanno una mazza così, sono al 6° giorno di sosta, dai al 7° giorno. Perché l’Ast non ha posti in reparto?”, ora interviene Giorgia Scaloni, responsabile della direzione medica dell’ospedale maceratese.

“Il paziente – spiega – è giunto in Pronto Soccorso a Macerata il 28 aprile ed è stato prontamente preso in carico dal personale medico e infermieristico per il trattamento iniziale, l’inquadramento clinico e la stabilizzazione del tipo di patologia riscontrata. Il suo percorso clinico e gestionale ha richiesto nel caso specifico alcuni giorni, ma è lo stesso seguito in tutti i Pronto Soccorso d’Italia”. “Durante questo periodo – prosegue la Scaloni – il paziente è stato ricoverato, come da prassi, nei letti tecnici di pronto soccorso, allo scopo appositamente dedicati, e nelle sale sosta per questa tipologia di casi trattati. Una volta raggiunta la stabilità clinica, grazie alle terapie che gli sono state somministrate, lo stesso è stato trasferito in reparto. Il periodo trascorso in Pronto Soccorso è il tempo necessario alla stabilizzazione clinica del paziente e al suo inquadramento diagnostico, grazie al quale lo stesso può in seguito giovarsi delle migliori cure nel reparto più adatto alla sua patologia”. La “lunga sosta” denunciata da Migliorelli, dunque, secondo l’Ast, non era dovuta alla mancanza di posti letto in reparto: era necessaria per effettuare tutte le procedure del caso.

“Durante la degenza in Pronto Soccorso – continua Scaloni – il paziente si è fatto fotografare al volto con un cartello con frasi palesemente diffamatorie e non veritiere nei confronti dell’Ast di Macerata e, in seguito a questo riscontro, il primario ha chiesto l’intervento della pubblica autorità per l’identificazione formale del paziente al fine di consentire all’Ast di tutelare la propria immagine, se ritenuto necessario, nelle sedi più idonee. Nessuna volontà da parte dell’azienda di reprimere la libertà di espressione del paziente, che è stato gestito in sicurezza e nel rispetto delle norme volte alla tutela della persona. La procedura gestionale nel caso in questione è la stessa che viene adottata ovunque per una patologia non tempo dipendente”. Resta da capire quali siano le frasi palesemente diffamatorie: quelle con le quali Migliorelli ha sottolineato l’impegno e l’abnegazione dei medici e degli infermieri del pronto soccorso, o quelle con le quali ha chiesto perché non c’erano posti in reparto?