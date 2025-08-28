Identificato, dopo 6 giorni in pronto soccorso e la protesta: “Ho querelato Saltamartini”

Macerata, 28 agosto 2025 – Francesco Migliorelli, protagonista lo scorso maggio di una singolare protesta nel pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, ha querelato per diffamazione Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità. “Non ero sicuro di volerlo fare – afferma il maceratese – ci ho voluto riflettere sopra. Poi, però, ho deciso di procedere perché, ascoltandole più volte, ho giudicato inaccettabili le dichiarazioni dell’assessore che, di fatto, mi hanno trasformato da vittima a carnefice”. L’oggetto della querela è la risposta dello stesso Saltamartini all’interrogazione sulla vicenda presentata in consiglio regionale da Marta Ruggeri (Movimento 5 Stelle), nell’ambito della quale l’assessore non cita mai Migliorelli come malato, ma come “soggetto politicamente attivo che decide di avviare la protesta in un pronto soccorso in modo strumentale per poter effettuare l’attività politica”.

Una descrizione che Migliorelli, ex sindacalista, rifiuta integralmente. “In primo luogo – specifica nella denuncia/querela presentata alla stazione dei carabinieri di Macerata – non sono un soggetto politicamente attivo; in secondo luogo ritengo di dover essere considerato un paziente malato, alla stessa stregua di tutti gli altri pazienti presenti nel pronto soccorso di Macerata; in terzo luogo ritengo legittima la mia protesta dopo essere stato per sette giorni in pronto soccorso, prima di essere trasferito nel reparto di Medicina; in quarto luogo perché viene mistificata come propaganda politica una legittima richiesta di aiuto di un uomo malato”. Una rappresentazione dei fatti in cui Migliorelli ha rilevato estremi di reato, chiedendo di procedere “nei confronti di tutti coloro che, svolte le indagini del caso, dovessero essere ritenuti responsabili”, a partire da Saltamartini di cui ha consegnato ai carabinieri una registrazione del video contenente la contestate dichiarazioni dell’assessore. Migliorelli si riserva anche di costituirsi parte civile e chiedere un risarcimento per i danni materiali e morali subiti. Come si ricorderà il 29 aprile Migliorelli, che aveva seri disturbi di salute, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata dove, dopo essere stato sottoposto ad una Tac, è rimasto per sei notti consecutive (per completare tutti gli accertamenti ha poi evidenziato l’Ast). Dopo il sesto giorno, però, stanco di tanta attesa, aveva scritto su un foglio che “mentre gli operatori del pronto soccorso si fanno un mazzo così, sono al sesto giorno di sosta, dai al settimo giorno. Perché l’Ast non ha posti in reparto?”. Quindi aveva afferrato il foglio per mostrarlo alle persone, una delle quali aveva scattato una foto. Una protesta come tante, anche perché il giorno successivo è stato trasferito nel reparto di Medicina. Il fatto è che, a seguito di quel gesto, si erano presentati degli agenti di polizia per indentificarlo, e la notizia aveva fatto il giro della Rete, finendo – com’era prevedibile – nell’infuocato dibattito politico sul funzionamento della nostra sanità. Di qui l’interrogazione in consiglio regionale da cui è derivata la risposta ora sotto accusa dell’assessore.