Identità digitale a Monte San Giusto: Lezioni di Web e Bussola Digitale

Gestire la propria identità digitale, effettuare chiamate o videochiamate, utilizzare il domicilio digitale, il portale anagrafica o il fascicolo sanitario elettronico, da ora sarà più facile per i cittadini di Monte San Giusto. Il Comune, infatti, ha aperto nel museo di Palazzo Bonafede, un punto di facilitazione digitale nell’ambito del progetto della Regione Marche "Bussola digitale".

L’iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio per potenziare le competenze e l’inclusione digitale dei cittadini, prevede che le persone interessate possano chiedere aiuto per gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, l’App Io, Inad (domicilio digitale), Anpr (portale anagrafica), il fascicolo sanitario elettronico, e molti altri. All’interno del punto di facilitazione digitale, i cittadini riceveranno un supporto pratico e dedicato anche su altri servizi di utilizzo comune come software, hardware, pc, smartphone, social network che potranno essere utilizzati in completa autonomia. Lo sportello è aperto il mercoledì, dalle 8 alle 16. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile collegarsi al sito www.regione.marche.itcentrifacilitazionedigitale.