Identità digitale, corso in biblioteca

Martedì, dalle 16 alle 18 all’auditorium della biblioteca comunale Mozzi Borgetti, si terrà il corso di informatica "Spid e Cie Master Edition e il valore legale della firma digitale". Il corso è finalizzato ad approfondire il concetto di Identità digitale e comprendere il suo utilizzo di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Inoltre verrà spiegata la firma digitale per comprendere il valore di un documento firmato digitalmente. Durante il corso saranno introdotti questi strumenti e approfonditi gli aspetti giuridici e i vantaggi legati al loro utilizzo. La partecipazione richiede una discreta conoscenza nell’uso di computer e/o cellulare, della navigazione Internet, nonché una conoscenza base degli argomenti che si tratteranno. Per partecipare al corso, che è gratuito, non è necessario prenotarsi. Basterà recarsi in biblioteca e si verrà iscritti sul momento.