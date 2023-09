Idraulico per cantieri nel capoluogo e in provincia

Azienda settore impiantistica cerca un idraulico esperto. L’azienda valuta anche un apprendista alla prima esperienza. Sede di lavoro: Macerata e altri cantieri vari in provincia di Macerata (codice offerta 491915, scadenza 8 ottobre. Ristorante cerca unaun cameriere. Sede di lavoro: Sant’Angelo in Pontano (codice offerta 164086, scadenza 10 ottobre). Azienda settore commercio cerca un addetto alle vendite in età di apprendistato. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 372429, scadenza 15 ottobre). Struttura alberghiero - ristorativa cerca una barista con minima esperienza, orario di lavoro su turni di 6 ore. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 199188). Gli interessati possono inviare curriculum a: centroim[email protected] inserendo il codice offerta