Ieri l'addio a Giovanni Berrè a Recanati: 78 anni di storia

Si sono tenuti ieri pomeriggio alle 16, nella chiesa di San Francesco, i funerali di Giovanni Berrè deceduto venerdì scorso all’ospedale di Macerata dove era ricoverato da qualche tempo. L’uomo, che aveva appena compiuto 78 anni, era molto conosciuto in città perché titolare di un’impresa artigiana di infissi in alluminio e lavorazione del ferro, e per molti anni – sino al 2000 – era stato presidente del Gruppo Micologico Naturalistico Recanatese. L’uomo lascia la moglie Lauretta e i figli Andrea e Michela.