Iezzi: "Negata la via ad Anna Frank, ho scelto di ricordare con gli alunni"

L’amministrazione Ciarapica ha negato l’intitolazione di una via ad Anna Frank e diserta il Consiglio comunale aperto per le celebrazioni del Giorno della memoria Lidia Iezzi del Pd. "Piuttosto che ascoltare Troiani e Ciarapica - scrive - ho scelto di andare a scuola e parlare con i miei alunni, per presentargli Anna Frank". Poi prosegue con l’attacco al centrodestra. "Anna Frank, una ragazzina a cui questa amministrazione non ha neanche voluto intitolare una strada, su proposta del Pd nel 2017". E conclude laconicamente: "Cosa avrebbero da dire, allora, per cui valga la pena scegliere loro piuttosto che i miei alunni? Tempo prezioso quello passato con i ragazzi". Il riferimento della Iezzi è alla seduta consiliare in cui venne presentata la mozione per inserire nella toponomastica una via dedicata ad Anna Frank, proposta respinta da tutto il centrodestra e rispetto alla quale Troiani, ai tempi assessore, dichiarò "se dovessimo intitolare uno spazio pubblico a un persona simbolo di un genocidio, perché non a Toro Seduto?".