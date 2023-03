Iezzi, segretaria Pd: "Schlein nuovo inizio"

Primarie del Pd "quella di domenica è stata una giornata straordinaria di democrazia. Per questo vogliamo ringraziare le 633 persone che, nonostante un tempo inclemente, sono venute a votare per scegliere il segretario nazionale". Lidia Iezzi, segretario cittadino del Pd, commenta il risultato e la vittoria di Elly Schlein: "Ha interpretato la necessità non più rinviabile di un profondo cambiamento sia nel modo di far politica che nei suoi contenuti. La vittoria della Schlein dovrà segnare anche per noi un nuovo inizio, per ritornare tra la gente".