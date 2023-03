Igino Massari fa scuola di pasticceria a Recanati

Iginio Massari a Recanati per il primo appuntamento del tour di pasticceria dedicato agli aspiranti del mestiere

Recanati, 14 marzo 2023 – Si definisce "l’uomo più dolce del mondo" il grande maestro della pasticceria italiana Iginio Massari che ieri ha tenuto il primo appuntamento di "Meet Massari R- evolution", il tour promosso da Molino Dallagiovanna, al ristorante Anton di Recanati.

Racconta sorridendo di come sia nata la sua passione per i dolci: "La mia storia nasce nella trattoria di mia madre: io giocavo e lei cucinava e nel giocare son caduto in una bacinella di terracotta smaltata dove c’era del gelato gusto vaniglia e cannella".

Massari oggi dedica anche gran parte del suo tempo ad insegnare il mestiere agli emergenti: "Ci sono pasticcieri e pasticcioni. La prima cosa in assoluto sono le competenze, per fare pasticceria ci vuole la matematica, non certo le equazioni, e poi bisogna conoscere le materie prime che debbono essere tutte di ottima qualità. In questa masterclass scopriremo la pasticceria attraverso il bollino Dallagiovanna che si occupa non solo dei suoi prodotti, ma anche di far cultura nel mondo del dolce".

Traendo ispirazione dall’ultimo libro di Iginio Massari "L’eccellenza della pasticceria dalla A alla Z", con accanto anche Giacomo Pini, consulente marketing e docente Cast Alimenti, gli aspiranti pasticceri ieri si sono cimentati con tre dolci accumunati dalla lettera "A": la crostata di albicocche, il babà all’alchermes e la torta reale con l’ananas.

Non mancano i piatti preferiti. Fra questi c’è il minestrone, "un piatto semplice che faceva mia madre e che io lo facevo mangiare sempre al mio caro amico Gualtiero Marchesi, un uomo che ho sempre ammirato. Ma i piatti che mi piacciono sono tanti: voglio trovare l’intelligenza e la cultura di un popolo. Le specialità gastronomiche nelle Marche sono tante, ma vorrei ricordare che in ogni regione italiana la gente mangia la sua infanzia e confrontare città e città e dire qual è la migliore è davvero difficile perché ad esempio i dolci della nostra infanzia sono quelli del sentimento e per ciò sono imbattibili per natura. Per me il dolce del sentimento è il millefoglie con la crema bavarese che faceva mamma".

Infine l’invito a chi vuol cimentarsi con la pasticceria: "Noi abbiamo un mestiere, i laureati hanno la professione. Chi ha il mestiere ha una ricchezza che nessuno può togliere e che gli darà sicurezza per tutta la vita". Non poteva neanche mancare, da un pasticcere come lui, un accenno alla famosa "farina di grillo": "Nel fare dolci il primo prodotto, il più importante, è la competenza. Il secondo è la farina: è l’ingrediente che costa meno, eppure è il più importante. Hanno detto che nel 2050 saremo 30 miliardi di persone: mancherà l’acqua ma anche il cibo in generale. Se serve, quindi, la farina di grillo, mangiamola pure perché già oggi mangiamo di peggio".