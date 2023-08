"IGuzzini Illuminazione allestisce set del film "Leopardi & Co" a Recanati"

L’azienda IGuzzini Illuminazione che sorge nella zona industriale Sambucheto di Recanati è stata scelta dalle case di produzione cinematografiche Eagle Pictures e Camaleo per allestire alcuni set del nuovo film "Leopardi & Co", commedia romantica italo-americana tra i cui attori principali, figurano il premio Oscar Whoopi Goldberg, e gli attori Jeremy Irvine, Paolo Calabresi e Denise Tantucci. La scorsa settimana la troupe cinematografica è andata a visitare l’azienda ed è rimasta affascinata dalla sua architettura e dagli spazi, mostrando subito entusiasmo per una possibile collaborazione. Salvo imprevisti, al termine di questa settimana la sala Integrity del Lighthinking Space diventerà inutilizzabile e il 21 agosto verrà trasformata nell’ufficio americano del personaggio interpretato da Whoopi Goldberg. La fase di allestimento proseguirà fino al 26 agosto coinvolgendo altre aree: le sale dietro la reception diventeranno una stanza d’ospedale a Los Angeles; l’esterno dell’ingresso principale sarà il red carpet; l’auditorium diverrà invece la sala festival. L’inizio delle riprese è previsto il 29 agosto, per terminare il 31 dello stesso mese.