IGuzzini in Arabia Saudita. Nuova sede e su gli ordini

Nel primo trimestre del nuovo anno la IGuzzini Illuminazione segna un aumento degli ordini, l’apertura di una nuova sede in Arabia Saudita e importanti investimenti per rendere gli stabilimenti sempre più green. Nei primi tre mesi dell’anno, infatti, l’azienda marchigiana di illuminazione (dal 2019 parte del gruppo svedese Fagerhult) ha registrato una forte ripresa della domanda e importanti commesse, con un aumento di ordini del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Dopo il 2022, anno record a parità di perimetro per iGuzzini chiuso con il risultato più alto dalla sua fondazione (nel 1959) raggiungendo un fatturato di 234.1 milioni di euro, il 2023 aveva registrato una leggera flessione del fatturato, ma con indicatori di redditività come Ebit, Ebitda e Net Profit tutti superiori e positivi. "Con l’azzeramento del debito e la forte generazione di cassa ci sono ottime premesse per raggiungere grandi risultati – evidenzia Cristiano Venturini, Ceo iGuzzini –. Non abbiamo mai smesso di investire per innovarci da un punto di vista tecnologico e generare il nostro percorso verso l’impatto zero. L’azienda utilizza il 100% di energia da fonti rinnovabili, con una quota di circa il 55% entro il 2024 generata autonomamente attraverso il parco fotovoltaico installato nello stabilimento recanatese. Stiamo, inoltre, lavorando a un piano industriale con obiettivi ambiziosi, che prevede supporto e conseguente crescita in mercati strategici come Medio Oriente, area Dach e Nord America; quest’ultima rappresenta un’area rilevante per iGuzzini, già fortemente radicata nel territorio anche attraverso una presenza produttiva in Canada".

Altra operazione straordinaria, che vedrà la luce nei prossimi mesi, è l’apertura di una nuova branch iGuzzini a Riyad con lo scopo rafforzare il presidio in Arabia Saudita dove l’azienda è operativa già dal 2010. Intanto, mentre ci si prepara per la "Milano Design Week" con un progetto di Alfonso Femia, iGuzzini ha da poco presentato le sue nuove collezioni alla fiera Light&Building di Francoforte, fra cui "Filorail", il binario low voltage più piccolo al mondo. "Quest’anno il nostro stand ha avuto 13 mila ingressi, rispetto ai 7 mila registrati nel 2018 – fa presente ancora Venturini – l’abbiamo completamente reinventato per offrire al visitatore un’esperienza unica, fatta di cultura della luce, design, ricerca e innovazione".