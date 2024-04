II maestro Puccitelli si fa largo nell’olimpo muranese del vetro

Il maestro vetraio Mauro Puccitelli fa centro ancora una volta. Nato a Cingoli, diplomato all’Accademia di belle arti di Urbino, abita a Frontale di Apiro in un’accogliente spazio ingoiato dalla natura dove casa, laboratorio e fornace convivono serenamente con la famiglia. La potente e dinamica fragilità delle sue opere, il contrasto che incanta stavolta ha ottenuto il consenso dall’Atelier muranese di Venezia, che dopo un’attenta analisi, ha acquistato alcuni suoi pezzi realizzati a lume. "Sono rimasti molto impressionati - spiega Puccitelli - dalla tecnica e dai soggetti. Con tutti quei lavori in vetro di Murano che vedono, non avevano mai incontrato una cosa del mio genere". Il famoso X-factor di Puccitelli, di cui solo lui è inconsapevole, consiste anche nel fatto che non nasce vetraio ma docente di pittura, in vari istituti d’arte d’Italia fra cui il liceo Artistico di Macerata, e quindi la sua padronanza assoluta dell’anatomia umana, animale e vegetale gli da quella marcia in più per realizzare piante e animali che sembrano avere vita. Questo gli permette di ottenere risultati entusiasmanti e farlo diventare un punto di riferimento e di ispirazione per alcuni artisti di Murano. "La mia passione per il vetro - dice Puccitelli - è iniziata oltre 40 anni fa. Nella curiosità di conoscere a fondo il mio lavoro di docente andavo spesso nelle città d’arte. Durante il periodo in cui ho insegnato a Trento mi recavo a Bologna, Milano e Venezia. Qui sono rimasto affascinato dal vetro di Murano e cercavo di incontrare i maestri importanti che lavoravano lì. Ho provato a verificare se anche io riuscivo a esprimermi con questa arte, ho così iniziato a cercare le attrezzature, i vetri e a sperimentare. Per il momento sono arrivato a questi oggetti che mi danno molta soddisfazione". Quali sue opere ha acquistato di recente l’Atelier muranese? "Sono quattro e precisamente ‘Animalia 40’, una sfera in cristallo e vetro nero di 40 centimetri di diametro, ‘Animalia 30’ che è una sfera più piccola, ‘Lo scontro degli stambecchi’ che è un tubo di cm 140 x 12 e ‘La cavalcata’ un altro tubo di cm 117 x 14, l’opera più impegnativa". I prezzi? "Sono visibili anche al mio link https://www.ateliermuranese.com/artists/mauro-puccitelli/ e vanno dal pezzo più importante che è ‘La cavalcata’, che si aggira intorno ai 20mila euro, in giù". Che maestri del vetro ha avuto? "Per la lavorazione in fornace Pino Signoretto con il quale avevo stretto una grande amicizia e che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, e per la lavorazione a lume (che sarebbe la fiamma o torcia) Vittorio Costantini". Come è nata questa nuova avventura all’Atelier muranese ? "Ho partecipato a una mostra a Venezia sotto pressione di mia moglie (Roberta Merlo, anche lei maestra vetraia ndr) - dice sorridendo - con un mio pezzo che era un globo con i cavalli. In quell’occasione ho conosciuto del galleristi i quali si sono dimostrati molto interessati alla mia tecnica a lume e a ciò che riesco a fare. Per questo mi hanno proposto di inserirmi nella rosa dei loro artisti a cui hanno dedicato una zona riservata dell’atelier, luogo frequentato maggiormente da clienti che decidono di acquistare un pezzo unico".