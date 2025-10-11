Il 19enne Forte è uscito dal coma

Alessandro Forte, calciatore di 19 anni di Morrovalle, è uscito dal coma. "Bentornato tra noi, Ale" scrive la sua società, Casette Verdini Calcio. Il ragazzo lo scorso 29 settembre era rimasto coinvolto in un grave incidente lungo la provinciale tra Civitanova Alta e Montecosaro, in località San Giacomo, mentre si trovava al volante della sua Peugeot. Da quel giorno il 19enne è ricoverato all’ospedale regionale di Ancona, dove era arrivato con l’eliambulanza, in coma. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. Il ragazzo, dopo aver perso il controllo, era finito in una scarpata sottostante alla sede stradale. I vigili del fuoco lo avevano estratto dalle lamiere, per poi affidarlo al 118. Da quel giorno si sono succeduti messaggi di conforto alla famiglia anche da parte delle varie società sportive marchigiane, e veglie di preghiera con gli amici. "La società sportiva e la famiglia di Alessandro – si legge in un messaggio diffuso ieri dalla società – desiderano ringraziare di cuore tutte le persone che hanno dimostrato vicinanza e affetto, e che hanno speso parole di conforto per Ale. Un ringraziamento speciale a tutte le squadre che sono scese in campo con lo striscione “Forza Ale“. Continuiamo a restare uniti accanto ad Ale, con il pensiero e con la preghiera".