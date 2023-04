IL 2022 della polizia Omicidi che hanno scosso e due incidenti mortali Denunciate 317 persone

di Paola Pagnanelli

Dal primo gennaio al 31 dicembre del 2022, sono stati 1.307 i delitti segnalati alla procura dalla polizia, 317 le persone denunciate e 37 quelle arrestate. È il bilancio di un anno di attività degli agenti della questura di Macerata, del commissariato di Civitanova e della Polstrada. L’anno passato è stato segnato, in particolare, dai due omicidi avvenuti a Civitanova il 29 luglio e l’8 agosto. La divisione amministrativa ha rilasciato 10.350 passaporti e 146 licenze di pubblica sicurezza. In materia di armi sono state rilasciate 1.266 tra licenze e autorizzazioni. Per quanto riguarda l’ufficio immigrazione, al 31 dicembre gli stranieri non comunitari in provincia erano 39.228, minori esclusi. Di questi, 12.126 hanno il permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 1.739 per lavoro autonomo, 11.277 per motivi di famiglia e 939 per motivi di studio. I permessi di soggiorno emessi per la prima volta sono stati 4.284; quelli rinnovati 8.459; quelli rifiutati o revocati 110. Hanno ricevuto l’ordine di lasciare l’Italia 79 extracomunitari non in regola con le leggi; 15 quelli accompagnati ai centri di permanenza temporanea e 2 alla frontiera. Sono stati identificati 724 cittadini stranieri, 532 dei quali provenienti dagli sbarchi sulle coste italiane, 12 extra sbarchi. Sono stati 425 i verbali per richieste di protezione internazionale. A oggi in provincia sono accolti 1.393 richiedenti protezione internazionale provenienti dal conflitto ucraino. Le pattuglie della Polstrada di Macerata, Civitanova e Camerino hanno accertato 7.903 violazioni al codice e ritirato 266 patenti; 7 le segnalazioni per guida in stato di ebbrezza o per stupefacenti. Sono stati rilevati 414 incidenti di cui due mortali, 185 con feriti. La Divisione anticrimine ha adottato 130 misure di prevenzione, tra cui una misura patrimoniale che ha portato al sequestro di 13 società e 44 immobili per oltre 7 milioni di euro. Inoltre ci sono stati 12 divieti di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti dei tifosi più facinorosi, 45 divieti di accesso nei centri urbani (Dacur) per altrettanti soggetti che, con comportamenti pericolosi e violenti, hanno destato preoccupazione. La Sezione per la sicurezza cibernetica ha indagato su 51 delitti e denunciato 41 persone. In particolare, si tratta di truffe e frodi informatiche. Un cenno a parte meritano gli ammonimenti del questore per il contrasto della violenza di genere. In questo campo, la polizia ha partecipato alla campagna "Questo non è amore", con gli stand informativi nei centri commerciali. Numerose le visite nelle scuole nel progetto "Pretendiamo legalità". Si sono avuti ulteriori incontri con il progetto "Scuole sicure", in particolare contro l’uso di stupefacenti. Ci sono stati poi gli incontri in tutta la provincia, in collaborazione con le diocesi e l’Acli, per mettere in guardia gli anziani contro le truffe.

Oggi è prevista la tradizionale cerimonia in via dei Velini per il 171° anniversario della fondazione della polizia di Stato.